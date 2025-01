À votre tour, messieurs

Les scientifiques sont optimistes sur l’arrivée en laboratoire d’un contraceptif hormonal pour homme qui s’annonce prometteur! Sauf que cette annonce, on nous la fait depuis les années 80.

Stérilet, anneau vaginal, timbre contraceptif, diaphragme, cape cervicale, condom féminin, comprimés oraux, injections intramusculaires, implant contraceptif : voici la longue liste de méthodes contraceptives développées par les chercheurs et les chercheuses. Pourquoi ne pas réorienter toutes ces énergies vers le développement d’une contraception masculine?

Mon entourage croit que ce serait trop compliqué de contrôler les 100 millions de spermatozoïdes produits chaque jour par un homme, et c’est pourquoi la contraception repose uniquement sur la femme. Je me rends compte que c’est faux.

La vérité, c’est que personne n’est pressé de développer une méthode de contraception masculine.

Dans un article publié par Radio-Canada en 2022, on nous explique que « les chercheurs ont longtemps essayé de développer un équivalent masculin en utilisant la même méthode [que les femmes] et en agissant sur une hormone masculine, la testostérone » . Une alarme s’est toutefois déclenchée : « ces tentatives provoquaient des effets secondaires indésirables, tels que la prise de poids, des épisodes de dépression et une hausse du taux de cholestérol, qui accroît le risque de maladie cardiaque » .

Ça sonne familier, mesdames? Les effets secondaires de la contraception féminine sont similaires : prise de poids, dépression et « risque accru de caillots sanguins » . Vous étiez nombreux et nombreuses à déchirer vos chemises lorsque le vaccin contre la COVID-19 AstraZeneca avait comme possible effet secondaire de faire des caillots sanguins. Pas grand monde n’a eu la même indignation pour les femmes qui prennent la pilule depuis l’âge de 14 ans.

À l’émission Découverte, l’endocrinologue Régine Sitruk-Ware remarque que, pendant longtemps, « l’industrie n’était pas intéressée […] pensant que les hommes n’utiliseraient pas une méthode contraceptive, que c’était les femmes qui les géraient parce que c’était elles qui avaient les conséquences d’une grossesse non désirée » .

Dans un passage à l’émission Discussion : l’état de la contraception avec Pénélope McQuade en avril 2022, la professeure titulaire de la faculté de médecine de l’Université de Montréal au département de physiologie Michèle Brochu pointe une des principales raisons de ce retard, le financement. « Les compagnies vendent déjà des contraceptifs pour la femme et ça marche bien, donc quel est l’avantage pour eux d’investir dans ça ? » . Selon Mme Brochu, « ce ne sera pas dans les cinq prochaines années » .

La pilule contraceptive a été pendant longtemps l’image de la liberté de la femme.

La pilule contraceptive, d’abord utilisée illégalement par les femmes dès 1960 puis légalisée en 1969, a offert aux femmes un contrôle inédit sur leur fertilité. Que pouvaient-elles demander de plus ?

Ces femmes n’ont pas eu le luxe d’attendre que les chercheurs et les chercheuses perfectionnent une méthode aux effets secondaires minimes. Entre la douche vaginale à l’eau de javel ou une pilule bourrée d’hormones, le choix était simple.

Comprenez-moi bien, je ne souhaite pas que les hommes deviennent des rats de laboratoires et prennent des contraceptifs sous-développés. Ce que je veux, c’est qu’ils aident à déconstruire cette mentalité et qu’ils revendiquent à leur tour une méthode contraceptive, puisque les compagnies pharmaceutiques semblent attendre leur go pour débloquer le financement.

Dans un monde où les hommes assument la charge de la contraception, ce sont les femmes qui subissent les conséquences si leur partenaire ne la prend pas adéquatement. Est-ce que j’aurais assez confiance pour mettre une possibilité de grossesse entre les mains de l’autre? Véritablement, je n’en ai aucune idée.

La bonne nouvelle, c’est que je n’aurai probablement pas l’occasion de me frapper à ce dilemme. Si la tendance se maintient, je serai sans doute ménopausée lorsque la contraception masculine fera son arrivée sur le marché.