Au Québec, l’éducation sexuelle est souvent considérée comme étant négligée au sein du parcours scolaire. C’est pour combler ce manque que les animatrices du balado Apéro Sexo et la créatrice de la plateforme éducative Just a little fun utilisent les réseaux sociaux pour parler de sexe.

Consciente de la défaillance du cursus scolaire en matière d’éducation à la sexualité, Andrée Bouffard, une des créatrices d’Apéro Sexo, a scandé : « Ça n’a pas de bon sens qu’il faut se rendre à l’université et payer des milliers de dollars en frais de scolarité pour avoir accès à la santé sexuelle et à l’épanouissement sexuel. »

Andrée Bouffard et Rozi Bertrand se sont liées d’amitié durant leur Baccalauréat en sexologie à l’UQAM. Elles se sont dit que les discussions qu’elles entretenaient à la lumière de leurs connaissances sexologiques nouvellement acquises devraient être accessibles à tous et à toutes. Ainsi, ces professionnelles en sexologie ont créé le balado Apéro Sexo.

À travers les messages qu’elles reçoivent, Mme Bouffard et Mme Bertrand constatent qu’il y a un manque « criant » de ressources en matière d’éducation sexuelle. Les gens ont besoin de se confier pour obtenir des réponses à leurs questions.

« La sexualité, c’est quelque chose qui se doit d’être dans la sphère publique et qui se doit d’être traité avec autant de temps, d’énergie et d’attention que les autres matières » Andrée Bouffard

Estelle Cazelais est sexologue et directrice du volet éducation pour Les 3 sex*, un organisme luttant pour la santé sexuelle et les droits sexuels. Elle considère comme importante la sensibilisation des jeunes aux réalités « des personnes queers, racisées et en situation de handicap » à travers diverses plateformes numériques. Cependant, la sexologue croit qu’au-delà des réseaux sociaux, la meilleure façon d’aller chercher les jeunes, c’est d’aller à leur rencontre « dans le monde réel ».

Un balado au service des enseignant(e)s

Les animatrices sont d’avis que leur balado, puisqu’il est rempli d’expériences sexuelles réelles, est un bon moyen pour les corps professoraux d’illustrer certaines notions. « On a beaucoup de messages pour nous dire qu’un prof a parlé de notre épisode dans son cours », soutient Rozi Bertrand. Elle constate qu’Apéro Sexo comble un manque au niveau académique. Contrairement aux animatrices, un(e) enseignant(e) ne pourrait jamais se dévoiler de cette manière à ses élèves .

Les deux femmes considèrent que leur initiative permet de faire rayonner la sexologie à travers la sphère numérique. Leur balado se situe entre le divertissement et l’éducation. Elles parlent beaucoup de leur vécu, mais parfois, lorsque le sujet s’y prête, elles invitent des spécialistes.

Briser les tabous

Véronique Brisson, étudiante au baccalauréat en sexologie à l’UQAM, pense que les réseaux sociaux sont une bonne façon de s’informer. Ils offrent une visibilité à certains enjeux liés à la sexualité auxquels la population n’est pas nécessairement confrontée à l’école.

Par exemple, certain(e)s créateurs et créatrices de contenu mettent en lumière des gens avec « des réalités [sexuelles] différentes », mentionne Véronique. L’étudiante donne notamment l’exemple de l’épisode du balado Sexe Oral, animé par Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, qui donne la parole à une personne de petite taille pour qu’elle témoigne de sa sexualité.

Andréanne Lapointe a cofondé en 2021 Just a little fun (JALF), une plateforme d’apprentissage en ligne offrant de l’information et des ressources afin d’outiller les gens en matière de sexualité. Animée par la vague #Moiaussi et ayant elle-même vécu une agression sexuelle en 2018, elle trouvait pertinent de créer le site Web JALF. « Je voyais qu’il y avait un manque criant d’informations par rapport à la notion de consentement et la sexualité en général », précise-t-elle.

« On mise beaucoup sur l’éducation des parents pour mieux les encadrer dans l’éducation sexuelle de leurs enfants et de leurs ados », souligne Mme Lapointe. Elle croit que les parents et les adultes de confiance ont leur rôle à jouer.

Parler ouvertement d’éducation sexuelle à la maison est essentiel, selon elle. Comment enseigner l’égalité des genres à la maison ? Comment parler d’orientation sexuelle ou d’identité de genre à son enfant ? Ce ne sont que quelques questions auxquelles Mme Lapointe tente de répondre avec sa plateforme.

« Plus on va parler de sexualité de manière saine et positive, mieux tout le monde va se porter », affirme Andréanne Lapointe avec conviction.