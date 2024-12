La robe, les alliances, la salle, les décorations, le service de restauration, les fleurs et le gâteau sont très dispendieux pour de futur(e)s marié(e)s. Certaines personnes sont prêtes à en payer le prix par amour, tandis que d’autres ne veulent pas autant dépenser pour célébrer leur union.

« Me marier, c’est quelque chose qui me coûterait excessivement cher. Mon argent, je préfère l’investir dans mes études ou même dans une maison », souligne Léane Maheux, étudiante en urbanisme à l’UQAM. Elle ne prévoit pas se marier, en raison du contexte économique actuel.

Un mariage, « c’est comme de l’argent perdu juste pour faire un gros party avec ma famille », dit-elle en riant.

« Le monde ne veut plus s’endetter pour un mariage » Maude Croteau, planificatrice de mariage pour la compagnie Les Célébrations Cendrillon.

« En 2024, un mariage avec 50 à 60 invités peut coûter entre 20 000 $ et 25 000 $. Si on parle d’une centaine de personnes, ça peut tourner autour de 50 000 $ à 60 000 $ », mentionne-t-elle.

S’aimer, mais à quel prix?

Le chroniqueur financier Pierre-Yves McSween précise que ce n’est pas le mariage qui est coûteux, mais plutôt la cérémonie. « Se marier, ça ne coûte pratiquement rien, mais atteindre les standards croissants des réceptions de mariage, c’est ça qui coûte cher », dit-il.

Lorena Vilchez Mattos, étudiante en éducation en adaptation scolaire et sociale à l’UQAM, s’est mariée en 2020, mais la pandémie a repoussé la cérémonie deux ans plus tard, en 2022. L’étudiante se dit soulagée que la crise sanitaire ait reporté la célébration, car cela lui a permis d’économiser et de ne pas s’endetter. Lorena a ressenti une certaine pression, car « tout ce qui est montré sur les réseaux sociaux, ce sont des images de célébrations très chères ».

Techniquement, « un mariage, ce n’est pas un party, c’est un contrat légal qu’on prend envers une autre personne », explique Pierre-Yves McSween.

« Maintenant, le mariage c’est une industrie où il y a de multiples services et une surenchère », affirme-t-il.

Se marier sans se ruiner

Lorena indique que planifier ses noces, « c’était quasiment comme avoir une job à temps partiel ». Elle mentionne que « ça [lui] prenait des heures de planification par jour ». La mariée raconte avoir « beaucoup négocié » pour être en mesure d’obtenir « les forfaits les moins chers ».

Selon la planificatrice Maude Croteau, une bonne façon d’économiser pour son mariage, c’est de demander aux invité(e)s de payer une partie de leur repas. Elle dit aussi que certains couples sont « débrouillards » et font leurs propres décorations.

De son côté, Lorena n’a pas eu à payer le célébrant, car il s’agissait de son père. Elle se désole toutefois de ne pas avoir eu assez d’argent pour engager un(e) vidéographe. Elle aurait voulu un montage vidéo de son mariage en guise de souvenir.

Lili-Rose Miqueu, étudiante en enseignement en adaptation scolaire et sociale à l’UQAM, compte se marier avec son amoureux d’ici quelques années. Les prix reliés au mariage ne la freinent pas, mais elle prévoit tout de même adapter la cérémonie à son budget. Elle pense dépenser 10 000 $ pour son mariage.

Pour économiser, Lili-Rose souhaite faire appel à des ami(e)s pour la musique et les photos. Elle admet aussi que « des sandwichs pas de croûtes » lui conviennent parfaitement comme repas à son mariage. Cela lui éviterait de débourser trop d’argent pour la nourriture.

Un événement, plusieurs significations

« On dirait que c’est une construction sociale et qu’il faut absolument se marier », déplore Léane Maheux.

Le mariage est important pour Lorena Vilchez Mattos, car c’est une manière de montrer aux gens qu’elle est prête à s’engager avec son partenaire et qu’elle est fidèle. « Mon mari et moi, nous sommes chrétiens. » Le mariage a donc une valeur symbolique pour le couple.

Pour Lili-Rose, un mariage peut se faire « que tu sois riche ou pauvre » et la célébration n’a pas besoin d’être dans la démesure. L’étudiante est une personne simple et veut que son mariage soit à son image.

« Je trouve que la signification d’un mariage, c’est juste de célébrer l’amour entre deux personnes avec les gens que tu aimes », déclare Lili-Rose, le sourire aux lèvres.