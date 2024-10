Les membres de l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (AéESG) ont rejeté une proposition visant à augmenter les cotisations de 9,50$ par session lors d’un référendum tenu du 22 au 24 octobre dernier.

Près de 58% des 1347 membres sondés en ligne ont voté en faveur du statu quo. La cotisation des membres de l’association étudiante se situe à 28,50$ par session. Si la proposition avait été adoptée, la cotisation aurait été augmentée à 38$. Le montant de la cotisation n’avait pas été revu par l’AéESG depuis 2016, ce qui pose problème, selon le président du comité exécutif de l’AéESG, Frédéric Pitz.

« Depuis la dernière mise à jour, la situation économique a grandement changé avec l’inflation et il y a eu une hausse de services offerts par l’AéESG. Pendant la COVID-19, il y a beaucoup d’argent qui a été mis dans les coffres. Les anciens comités exécutifs ont choisi de réinvestir ce montant dans les services, ce qui amenait des budgets déficitaires, mais réalistes. Par contre, nous sommes rendus au point où ces fonds ne sont plus disponibles », a indiqué M. Pitz en entrevue avec le Montréal Campus jeudi dernier.

La décision d’effectuer ce référendum sur la hausse des cotisations a été prise lors d’une assemblée générale du 8 octobre dernier, après l’adoption du budget 2024-2025 déficitaire de 183 623,53$. Une hausse de 9,50$ aurait donc permis de continuer l’amélioration des services offerts. Une augmentation annuelle de 2,5% pour tenir compte de l’inflation était également incluse dans la question référendaire. La participation d’au moins 5% des membres de l’AéESG était nécessaire pour assurer la légitimité du référendum.

L’association étudiante a épongé une partie du déficit en coupant dans les dépenses superflues lors de l’organisation d’évènements. Ce revers forcera l’AéESG à couper dans certains services offerts aux étudiant(e)s.

« On voulait continuer à offrir les mêmes services, mais les étudiant(e)s nous ont dit que ça ne leur dérangeait pas de diminuer la quantité de services et on compte respecter leur volonté »

Frédéric Pitz