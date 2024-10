La jeune autrice et scénariste Flavie Boivin-Côté a publié son premier livre, Mon cœur est une boîte de Pandore, jeudi dernier, après quatre ans de travail. Elle fait une entrée en scène remarquée avec cette première autofiction authentique et crue.

L’œuvre transporte son lecteur et sa lectrice dans la réalité d’une jeune femme attachante, aux prises avec le syndrome de Turner (ST). Il s’agit d’ une maladie génétique rare caractérisée par une anomalie des chromosomes sexuels, et qui occasionne l’infertilité et un retard de croissance.

À travers ce récit, l’ancienne étudiante de l’UQAM nous laisse accéder au plus profond d’elle-même. On explore les endroits où elle n’a pas osé s’aventurer pendant de nombreuses années, faute d’une trop grande douleur émotionnelle face à ce qu’elle avait enfoui dans les abîmes de son esprit.

Sur un ton familier, elle raconte sa jeune vingtaine, les moments marquants qui ont forgé son caractère tenace et l’évolution psychologique d’une jeune femme qui apprend à concilier sa féminité et sa maladie.

Le parcours d’une combattante

Alors âgée de quatre ans et demi, l’autrice reçoit son diagnostic de ST.

« J’ai toujours su que j’étais différente, pendant plusieurs années, on dirait que c’était enfoui dans une petite boîte bien mise à clé dans le fond de mon cerveau » -Flavie Boivin-Côté

Ce sentiment de singularité s’est imposé à elle dès son jeune âge, la laissant ainsi en proie à une adolescence difficile. Les symptômes de la maladie, comme l’absence de menstruation, l’empêchaient de s’identifier à ses pairs.

Au début de l’âge adulte, l’infertilité la distinguait de ses homologues féminines. Cette étape a été la plus importante pour elle jusqu’à présent : « C’est la plus difficile parce qu’après ça, je dois trouver des spécialistes pour m’aider si je veux avoir des enfants naturellement. » Elle ajoute que naviguer dans le système de santé québécois est un réel « parcours du combattant », ce qu’elle dénonce à merveille à travers son livre.

Après une séparation difficile, elle s’est retrouvée seule face à ses craintes refoulées. C’est d’ailleurs ce qui a donné naissance au livre. Avec le cœur brisé et une dépression majeure, elle n’avait d’autre choix que de s’armer de courage et de confronter ce qui l’a mené si creux.

Mettant habilement des mots sur les émotions que plusieurs ont ressenties au cours de leur vie, elle raconte le début de son émancipation en tant que femme et le cheminement qu’elle a réalisé face à ses peurs.

Parler la langue du peuple

Ce qui rend la lecture si facile et accessible, malgré les thèmes difficiles qui sont abordés, c’est le talent de l’autrice pour employer un langage familier. Elle donne des références populaires qui font sourire, expose ses réflexions insolites et utilise le franglais pour souligner l’absurdité de certaines situations.

Elle utilise la langue québécoise pour personnaliser son écriture, ce qui permet de nous identifier à elle dès les premières pages. C’est comme si Jean-Philippe Baril-Guérard avait écrit les Aurélie Laflamme.

Non seulement elle rassemble les Québécois, mais elle aborde aussi un éventail de thèmes auxquels chaque femme peut s’identifier. De la sexualité à la ménopause, de l’esprit de sororité aux peines d’amour, jeunes et moins jeunes peuvent se reconnaître dans les propos de Flavie Boivin-Côté.

Ce qu’elle raconte de façon crue et imagée rappelle à toutes qu’elles ne sont pas seules à vivre les difficultés, les peines et les joies d’être femme. Elle démontre aussi qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l’être.

Après la sortie de son livre, l’ancienne étudiante en communication de l’UQAM a déjà plusieurs autres projets. Elle travaille actuellement sur trois séries télévisées, dont elle est scénariste, incluant une adaptation de son premier livre en série Web.

Elle travaille également sur un deuxième ouvrage qu’elle prévoit publier en 2026.