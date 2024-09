Thierry Larose Sprint! jusqu’au sommet

L’auteur-compositeur-interprète québécois Thierry Larose a complété l’avant-dernier spectacle de sa tournée pour son album Sprint! à la salle Annexe3, à Laval, ce 14 septembre en soirée. Malgré un public modeste, Thierry Larose a réussi à faire danser, fredonner et chanter ses admirateurs et admiratrices.

Néons orange et éclairage bleu, sièges et tables hautes, bar et instruments; c’est ainsi que le public a été accueilli à la salle Annexe3, à Laval. Bières et breuvages à la main, l’auditoire a été invité à se positionner dans une ambiance intimiste et décontractée.

L’auteur-compositeur-interprète était accompagné sur scène de Lou-Adriane Cassidy, aussi connue sous le nom de Lou[p] dans le trio Le Roy, la Rose et le Lou[p], du batteur Charles-Antoine Olivier du groupe Blesse, de son réalisateur Alexandre Martel à la guitare et de Sam Beaulé à la basse.

Larose a entamé la soirée avec la première composition de son album Sprint!, Portrait d’une Marianne, qui est « plus personnelle », s’est-il confié en entrevue au Montréal Campus.

De l’entrain et des morceaux de Cantalou

Son spectacle oscille entre les compositions de son plus récent album, paru en 2023, et certaines chansons bien connues de son public, comme Club Vidéo, Cantalou et l’île à vingt-cinq sous.

Le rythme s’entrechoque au centre des amplificateurs où percussions, guitares, clavier et harmonies se rencontrent. Tout au long de sa performance, l’artiste a dévoilé son timbre de voix enveloppant, riche et maîtrisé. L’élément le plus étonnant avec Thierry Larose est le contraste entre le compositeur calme et serein du quotidien et la bête de scène ébouriffée qu’il présente sur les planches.

L’auteur-compositeur-interprète Thierry Larose – Mention photo : Layla Bechou

L’artiste originaire de Marieville, en Montérégie, met en scène un style Folk-Rock qui s’inspire aussi légèrement de l’indie. Malgré ce genre éclaté, l’intensité et le ton restent les mêmes durant l’entièreté de la représentation. Quelques variations d’énergie ainsi que des ajouts de versions acoustiques et d’harmonies plus douces auraient pu faire rayonner davantage les techniques vocales de l’auteur-compositeur-interprète qui sont remarquables.

Confidences et vingt-cinq sous

Quelques heures avant le spectacle, le compositeur confie avoir été « un peu à sec dernièrement », mais réécrit de manière progressive depuis quelque temps. Il explique en entrevue qu’il explore en ce moment les formats et les contraintes techniques en faisant, par exemple, « une toune avec un seul accord ».

Thierry Larose a affirmé avoir réalisé l’album Sprint! avec une bonne dose d’improvisation: « C’était des idées que j’avais dans ma tête et on arrivait en studio [et je séparais les tâches sur place]. » Il dit avoir écrit les paroles depuis quelque temps, mais « les arrangements demeurent spontanés ». Selon lui, les interprétations évoluent et se modifient au fil des représentations.

« Une chanson c’est comme un organisme vivant, la version définitive paraît au spectacle plus que sur le disque ». – Thierry Larose

En rappel, Larose a confié au public dans un élan de nostalgie que « même si la tournée est terminée [il] espère que ça va continuer ». Il a ensuite enchaîné avec la chanson Demain, demain agrémentée d’harmonies vocales de groupe en appréciant le moment pour l’avant-dernière fois de la tournée. Il a aussi joué en supplémentaire Les amants de Pompéi, un titre qui lui a valu le Prix de la chanson SOCAN.

Thierry Larose a conclu son passage à Laval avec son titre l’Île à vingt-cinq sous enrichi d’un jeu de guitare impressionnant et d’une fermeture simple, mais remplie d’émotions.