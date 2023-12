Comment est-on censé prendre du temps pour soi quand on doit être partout à la fois ? Marilaure et Maylis abordent la question du bien-être et de la surproductivité dans notre société. Comment arrêter de culpabiliser de ne jamais en faire assez ? Pourquoi essayons-nous sans cesse de tout rentabiliser, jusqu’à nos loisirs ? Quelles sont les limites du bien-être comme objet de consommation ? Elles s’intéressent notamment à la place qui lui est accordé sur les réseaux sociaux. Écoutez leur chronique, mêlant des réflexions personnelles, des témoignages d’experts et l’expérience d’une étudiante uqamienne.

Ce balado sera disponible sur CHOQ.ca sous peu.

Mention photo : Élizabeth Martineau