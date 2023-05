La natation artistique est un sport principalement perçu comme féminin à cause du maquillage, des paillettes et de sa dimension esthétique. Pourtant, des hommes pratiquent également ce sport. Ils feront leur entrée aux Jeux olympiques de Paris en 2024, une première dans l’histoire de la discipline.

La natation synchronisée est présente aux Jeux olympiques depuis 1984, à Los Angeles. Quelque 40 ans plus tard, les hommes seront autorisés dans les équipes olympiques de nage artistique. Sur les huit nageurs et nageuses de chaque équipe, deux pourront être des hommes.

Les Jeux olympiques ne sont pas la première compétition mondiale de nage artistique qui permet la participation des hommes. Ils sont autorisés à concourir aux Championnats du monde de natation depuis 2015.

Si la natation artistique est un sport quelque peu méconnu, la présence des hommes dans ce milieu l’est encore plus. « Ça serait bien qu’on ait plus, ou au moins autant, de visibilité dans les médias que par exemple le soccer, la natation sportive ou le plongeon », pense Josué Cacchione, membre du Club aquatique Rosemont–La Petite-Patrie et nageur artistique depuis maintenant six ans.

Selon l’adolescent de 15 ans, la nage artistique est un sport intéressant à regarder et qui mérite plus d’attention. Il ajoute également que « c’est beau et impressionnant, tu vois une danse dans l’eau. Ce n’est pas comme une danse “normale” sur terre, c’est plus difficile. Il y a plus de mouvements spéciaux qu’on ne voit pas tous les jours ».

Un alliage de féminité et d’uniformité

Les apparences sont primordiales en nage artistique : entre maquillage, tenues colorées et sourires parfaits, tout est fait pour impressionner. Léonie Poulin, qui a pratiqué la nage artistique pendant cinq ans, raconte que « des Olympiennes nous avaient dit qu’il fallait que dans les équipes, toutes les filles soient pareilles [mêmes tailles, mensurations, etc.] ». Elle ajoute que c’est un sport où les différences sont plutôt mal perçues, et qu’il faut donc tenter de les cacher. C’est notamment le cas pour les perçages corporels ou les tatouages.

Pour elle, la présence d’hommes dans les équipes olympiennes de nage artistique pourrait remettre en question l’uniformité de la discipline et contribuer à son évolution. Comme les hommes ne peuvent pas avoir la même corpulence que leurs coéquipières, leur présence dans les équipes pourrait peu à peu permettre d’apporter plus de diversité corporelle dans ce sport, croit Léonie.

Être un homme en natation artistique

Les hommes qui pratiquent le sport doivent faire face à certaines difficultés que leurs coéquipières ne rencontrent pas forcément. Elisabelle Nadeau, entraîneuse-chef au Club aquatique Rosemont–La Petite-Patrie, explique que « le défi principal, c’est la flexibilité ». Cependant, leur masse musculaire souvent plus importante que celle des femmes peut les aider pour certaines figures, notamment lors des portés.

Aux yeux de Josué Cacchione, le faible nombre d’hommes en nage artistique est pour le moment un avantage. « Tous les clubs [de natation artistique] ont envoyé des courriels à mes parents pour leur demander si je voulais rejoindre leur club », explique-t-il. La rareté des hommes dans ce milieu lui permet même d’avoir des propositions qui seraient supérieures à son niveau actuel. Ce fut notamment le cas lorsqu’on lui a proposé de devenir nageur d’élite dans les championnats canadiens. Selon lui, une nageuse du même niveau que lui n’aurait pas reçu la même offre.

Josué Cacchione et Léonie Poulin affirment tous les deux que voir un homme en natation artistique est rare et très impressionnant. Il et elle n’ont croisé qu’à une ou deux reprises des hommes pratiquant cette discipline lors de compétitions provinciales.

Josué explique avoir vu trois garçons plus jeunes que lui lors d’une compétition à laquelle il a participé récemment. « J’étais vraiment choqué. Je me suis dit : “wow, il y a d’autres garçons dans ce sport!” Ça ne m’était jamais arrivé avant. » Cette rencontre lui fait espérer que de plus en plus de jeunes hommes se lanceront dans cette discipline.

Des équipes mixtes aux Olympiques

Le fait que les hommes soient maintenant acceptés dans les équipes olympiennes est déjà un bon début, juge Elisabelle Nadeau. Elle ajoute qu’il ne serait pas possible d’avoir des équipes entièrement masculines en raison du faible nombre d’hommes dans ce milieu.

Josué Cacchione trouve qu’il est étrange de limiter le nombre d’hommes à deux par équipe. Selon lui, « si une personne est bonne, elle devrait pouvoir être dans l’équipe [peu importe son genre] ». Le nageur espère qu’en augmentant le nombre d’hommes en natation artistique, la limite de deux hommes par équipes pourrait finir par disparaître, permettant aux athlètes d’être sélectionné(e)s pour leurs capacités, et non selon leur genre.

Mention photo : Lucie Parmentier|Montréal Campus