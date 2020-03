Musées fermés, concerts reportés, cours annulés : que faire pour se désennuyer dans le confort de son foyer ? Le Montréal Campus vous a préparé une liste de contenu à saveur uqamienne pour passer le temps.

LECTURE

Il préférait les brûler

Dans cette autofiction de la journaliste, chroniqueuse, autrice et ex-uqamienne Rose-Aimée Automne T. Morin, on suit l’histoire familiale compliquée de Fauve et de son père. Atteint du cancer et sachant qu’il ne s’en remettra pas, ce dernier tentera de tisser des liens avec la jeune fille. Pour écrire son récit, l’ancienne rédactrice en chef du magazine Urbania s’est en partie inspirée de sa propre histoire avec son père, qui est décédé du cancer lorsqu’elle avait 16 ans.

Métier critique. Nouvelle édition

« J’me fous pas mal des critiques / Ce sont des ratés sympathiques », chantait Charlebois. Dans la nouvelle édition de son livre Métier critique paru d’abord en 2014, Catherine Voyer-Léger analyse le travail des critiques culturels. L’autrice, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique à l’UQAM, explore par exemple «le règne des étoiles» dans les médias ainsi que la critique en ligne.

Je n’en ai jamais parlé à personne

La vague du mouvement #moiaussi a déferlé sur le Québec en 2017, comme à bien d’autres endroits sur la planète. Près de 3 ans après avoir demandé à des femmes de se confier sur les événements de violences sexuelles qu’elles avaient vécues, la professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM Martine Delvaux publie Je n’en ai jamais parlé à personne qui rassemble ces propos. Un livre difficile, mais nécessaire.

Pour qui je me prends

Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM, est née dans une famille anglophone de l’Ontario, mais a choisi de tout quitter pour venir habiter au Québec et ainsi recommencer sa vie. Le livre Pour qui je me prends retrace son histoire et parle de l’émancipation de soi par l’apprentissage de différentes langues.

Punaises

Dans son premier roman, Laurent Lemay, un étudiant en scénarisation cinématographique à l’UQAM, présente le quotidien d’un étudiant en cinéma aux prises avec son désespoir… et ses punaises de lit.

Nouveau Projet

Magazine lancé par Nicolas Langelier, titulaire d’un baccalauréat en télévision à l’UQAM

Nouveau Projet est un magazine québécois créé en 2012 qui traite autant les sujets culturels que ceux sociétaux. Il comprend autant de longs reportages explicatifs qui permettent de revenir en profondeur sur certains événements que des essais lyriques. Le magazine publie seulement deux fois par année et par chance, la nouvelle édition qui a pour thème «Immersions» est déjà disponible en prévente sur Internet. Au menu, des textes de Kent Nagano, Catherine Dorion et Fred Dubé.

MUSIQUE



Placé-Beau

La pop-électro de Jeffrey Plamondon, participant à UQAM en spectacle 2020 et étudiant en philosophie à l’UQAM, se décline en six chansons aux refrains accrocheurs sur son premier EP, Placé-Beau.



L’imbécile célibataire

Cette chanson rythmée de Marquise Desmarais, participante à UQAM en spectacle 2020 et étudiante au DESS en musique de film à l’UQAM, est assortie d’un vidéoclip ludique réalisé par Fiona Cully.



BALADOS ET AUDIO

Le déclic

Développé par Projet Noor et animé par Vanessa Compère (maîtrise en communication à UQAM) et Soraya Elbekkali (baccalauréat en journalisme à l’UQAM), ce balado propose des portraits sensibles et inspirants de personnes autochtones et racisées ainsi que des réflexions et témoignages sur des enjeux sociaux entourant la différence.

Le comité des idées dangereuses

Gabriel Nadeau-Dubois, titulaire d’une maîtrise en sociologie à l’UQAM, discute chaque semaine d’une proposition politique audacieuse, marginale ou dérangeante avec ses invité(e)s.

Radio-Campus — Le balado du Montréal Campus en collaboration avec CHOQ.ca

Comment survivre à l’université avec un TDA/H ? Quels changements peut-on déjà observer au Québec alors que la crise climatique s’aggrave ? Qu’est-ce que la sorcellerie au 21e siècle ? Dans cette série de documentaires sonores et captivants, nos journalistes sont allés sur le terrain pour répondre à toutes vos questions.



Mademoiselle Julie

La pièce de théâtre d’August Strinberg mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, et dont la première devait avoir lieu cette semaine au Théâtre du Rideau-Vert, sera présentée à ICI Première jeudi le 19 mars à 20h. Ce retour du radio-théâtre sera suivi d’une discussion animée par Guylaine Tremblay à laquelle participeront Serge Denoncourt et les comédiens de la pièce. Un rendez-vous sur ICI Première ou l’application de Radio-Canada OHdio.

SÉRIES

Le Killing (saison 2)

Après une première saison réussie, le titulaire d’un baccalauréat en cinéma à l’UQAM Alec Pronovost est de retour pour une nouvelle saison du Killing, une web-série légère et humoristique parfaite pour décrocher.



Fourchette (saison 2)

Web-série de Sarah-Maude Beauchesne, titulaire d’un certificat en création littéraire à l’UQAM

Dans cette deuxième saison de Fourchette, écrite par Sarah-Maude Beauchesne et réalisée par Catherine Therrien, Sarah, le personnage principal, s’éprend d’un nouvel homme. La web-série explore ici les thèmes de la solidarité au féminin et de l’indépendance, entre autres.

M’entends-tu

Si la première saison de M’entends-tu est déjà disponible sur Netflix, la deuxième vague d’épisodes de cette comédie dramatique aux personnages attachants est maintenant disponible sur la plateforme de Télé-Québec. Une création déjà maintes fois primée de Florence Longpré, avec la collaboration de Pascale Renaud Hébert et Nicolas Michon aux textes.

Création : Florence Longpré (coach à la LicUQAM)

Collaboration aux textes : Pascale Renaud Hébert (BAC en Communications, profil stratégie de production culturelle et médiatique UQAM) + Nicolas Michon (coach à la LicUQAM)

FILMS

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) de Montréal

DÈS LE 17 MARS SUR VIMEO

Cet important festival propose, jusqu’au 29 mars, une version en ligne de sa programmation au coût de 30$ à la suite de l’annonce du gouvernement interdisant les rassemblements de plus de 250 personnes à cause de la COVID-19. Tous les détails techniques et l’ensemble de la programmation offerte dès le mardi 17 mars seront communiqués lundi 16 mars via la plateforme Web et les réseaux sociaux du FIFA.

Le festival REGARD

Lui aussi annulé dans les circonstances, ce festival saguenéen propose dix courts métrages « coups de cœur » tirés de sa programmation, tous disponibles en ligne jusqu’au 25 mars.



Jusqu’au déclin

DÈS LE 27 MARS SUR NETFLIX

Réalisé par Patrice Laliberté, titulaire d’un baccalauréat en cinéma à l’UQAM, Jusqu’au déclin est le premier long métrage Netflix québécois, d’ailleurs très attendu par le public. Le film de 82 minutes met notamment en scène Marie-Evelyne Lessard, Réal Bossé, Marylin Castonguay et Marc-André Grondin. Le récit suit Antoine, un père de famille, qui réalise une formation de survie avec un groupe, car il craint une crise apocalyptique.

Les Films du 3 mars

Pour briser l’isolement social et dans le cadre du mouvement de solidarité culturel, le distributeur de films offre le visionnement en ligne gratuit de tous les films qui se trouvent sur leur plateforme, et ce du 17 au 31 mars. Cette offre regroupe plus de 150 œuvres. En plus des films disponibles, plusieurs cinéastes présenteront leurs films sous forme de capsules vidéos partagées sur la page Facebook des Films du 3 mars. À consommer abondamment.



DOCUMENTAIRES

Porteurs de plumes de Sophie Fortier

Ce documentaire de 53 minutes réalisé par Sophie Fortier, titulaire d’un baccalauréat en cinéma à l’UQAM, aborde la résurgence de l’art autochtone au Québec en suivant les artistes des Premières Nations Ludovic Boney, Caroline Monnet et Natasha Kanapé Fontaine.

Ramaillages

Cette série documentaire en six épisodes d’une trentaine de minutes chacun traite de questions environnementale à travers des témoignages colorés et touchants. Une réalisation de Moïse Marcoux-Chabot avec un montage de Philippe Lefebvre, ayant étudié en scénarisation, en création littéraire et en postproduction à l’UQAM.

ART VISUEL

L’art au Canada comme acte d’histoire

L’exposition virtuelle créée par les commissaires Josée Desforges et Louise Déry, et présentée à la Galerie de l’UQAM, est accessible en ligne en tout temps. Regroupant les œuvres de 150 artistes, l’exposition relate l’évolution de l’histoire politique et sociale du pays. La Galerie de l’UQAM vous propose de faire la découverte de ces œuvres de façon chronologique en suivant une ligne du temps ou de les explorer à l’aide d’une mosaïque qui fonctionne aléatoirement pour permettre la mise en perspective inusitée de toutes ces pièces.

La Galerie de L’UQAM

Images, vidéos et publications en PDF sont à surveiller dans les prochains jours sur le site web de la Galerie de l’UQAM.

ART VIVANT

Le Festival TransAmériques

Danse et théâtre sont présentés en continu sur la page Facebook du Festival TransAmériques. Un total de 22 spectacles commentés par le directeur artistique et metteur en scène Martin Faucher.

Photo | Florian Cruzille MONTRÉAL CAMPUS